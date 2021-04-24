برايكوفيتش بطل سباق الدراجات بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حقق الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش المقيم في الإمارات منذ 2010 لقب الفئة المفتوحة لسباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك وتستمر فعاليات نسختها الثامنة الحالية حتى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وأطلق سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة شارة انطلاق السباق بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي عضو اللجنة المنظمة للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وحقق برايكوفيتش زمناً قدره 1:41:45:26 ساعة في المركز الأول متقدماً على صديقه الروسي فلاديمير جوزيف الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره 1:41:45:33 ساعة ثم جاء السلوفيني بول غريغا في المركز الثالث بـ1:43:43:46 ساعة وطلال سودير في المركز الرابع بزمن قدره 1:43:43:77 ساعة وخالد معيوف في المركز الخامس بـ1:43:43:82 ساعة وجاسم علي في المركز السادس بـ1:43:43:95 ساعة.

370 دراجاً

وشارك في السباق الذي أقيم على شارع ميدان 370 دراجاً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومجموعة من الدراجين المخضرمين وأصحاب صولات وجولات في عالم الدراجات الهوائية يتقدمهم بطل السباق يانيز برايكوفيتش الذي يحمل في سجله مشاركة في الألعاب الأولمبية وعدة مشاركات في طوافات عالمية مثل طواف فرنسا الذي حصل فيه على المركز التاسع في 2012 والمركز الرابع في طواف أبوظبي 2015 وغيرها من الأرقام الجيدة في مسيرته، وفلاديمير جوزيف صاحب التجربة الطويلة مع أشهر الفرق العالمية مثل أستانا الكازاخي وكاتوشا الروسي، إضافة إلى دراجي أندية شباب الأهلي والنصر وأبوظبي وفرق تريك وجميرا وغيرها من الأندية.

وقاد برايكوفيتش وفلاديمير جوزيف السباق منذ البداية ونجحا في الانفراد بالمقدمة وحرصا على دخول خط النهاية جنباً إلى جنب مع أسبقية بـ6 أجزاء من الثانية لفائدة برايكوفيتش، وجاء السباق سريعاً، إذ وصل معدل السرعة إلى 46 كلم في الساعة وسط منافسة قوية ومثيرة.

تنظيم رائع

وعبر عادل البناي مدير اللجنة الفنية بدورة ند الشبا الرياضية عن سعادته بالمشاركة الواسعة في الفئة المفتوحة للرجال وقال: «سعادتنا كبيرة بالإقبال الواسع على المشاركة من الدراجين المحترفين والهواة من مختلف المستويات المهارية ومن جنسيات متعددة، فوصول المشاركين في هذه الفئة إلى 370 دراجاً رغم الظروف التي يمر بها العالم هو بشارة خير، كما أثلج صدورنا إشادة جميع المشاركين وخاصة لاعبي الأندية بالتنظيم وقوة المنافسة، وبالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها قبل وأثناء وبعد انتهاء السباق، إذ حرصت اللجنة على تحقيق رقم صفر حالات إصابة أثناء الدورة كاملة فقد فرضت اللجنة المنظمة إجراءات مشددة ويعد إجراء فحص بي سي أر الخاص بفيروس كورونا إلزامياً لجميع المشاركين، ويشترط إبراز نتيجة سلبية لمسحة الأنف وألّا يمر عليها أكثر من 48 ساعة من تاريخ إعلانها، ونشكر وزارة الصحة على تعاونها معنا على إجراء الفحوص المجانية على مدار يومين لهذا العدد لكبير».

وأضاف عادل البناي: «سيتم تتويج جميع الفائزين بالمراكز التسعة الأولى في مختلف الفئات مساء اليوم السبت، وتم رصد مكافآت مجزية للفائزين في الفئة المفتوحة للرجال، إذ يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 18000 درهم، والمركز الثاني 12000 درهم، والمركز الثالث 9600 درهم، ومن الرابع إلى التاسع 3600 درهم».

وتتواصل بطولة الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الليلة بإقامة سباق فئة الهواة المواطنين بعدما أقيم مساء أمس سباق فئة الهواة المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وأصحاب الهمم.

دعم

وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للدراجات، نايف جكة، التنظيم في مسابقة الدراجات الهوائية في النسخة الثامنة لبطولة ند الشبا الرياضية بـ«الرائع» مؤكداً أن دور مجلس دبي الرياضي واضح وملموس في إنجاح منافسات الدراجات الهوائية، وهو ما تجسد بصورة واضحة من خلال اليوم الأول للسباق.

وقال جكة: «أتمنى التوفيق لجميع الدراجين المشاركين في منافسات هذه النسخة من البطولة، البداية في اليوم الأول لمسابقة الدراجات كانت أكثر من رائعة ومبشرة بالخير، وهو ما يعكس التنظيم المتميز من مجلس دبي الرياضي، ونحن في اتحاد الدراجات حريصون على تقديم أوجه الدعم والتعاون كافة لإنجاح الدورة وإخراجها بالصورة اللائقة».

منافسة شيقة

عبر السلوفيني يانيز برايكوفيش، عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً بدورة ند الشبا الرياضية، واصفاً المنافسة بأنها كانت شيقة وممتعة على مدار السباق، وعلى مضمار رائع أعد بشكل جيد، وهو ما كان دافعاً له لإنهاء السباق في المركز الأول.

وقال: «الحقيقة كان سباقاً ممتعاً للغاية، والمضمار أكثر من رائع، المنافسة ككل كانت عالية، ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق طوال مسافة السباق».

وتابع: «كنت حريصاً على أن أكون في مقدمة المتسابقين دائماً طوال مسافة السباق، لأن رغبة الفوز تملكتني من البداية، في المنتصف كانت هناك مطاردة قريبة من الروسي فلاديمير جوزيف ولكني نجحت في التغلب عليه، وهو دراج أكثر من رائع».

شكر

وجه خالد معيوف من نادي أبوظبي للدراجات الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا على عودة السباقات والبطولات وقال: «كل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على الدعم اللامحدود لرياضة الدراجات واللجنة المنظمة تستحق الشكر على التنظيم الرائع والمسار المتميز للسباق ومسافة 75 كلم كانت سريعة والمنافسة قوية بين جميع اللاعبين في ظل وجود لاعبين أجانب محترفين وكان لنا نصيب في الحصول على المركزين الرابع والخامس والأهم الوجود في المراكز العشرة الأولى».

وقال عامر علي الحضرمي دراج فريق شباب الأهلي دبي: «السباق كان قوياً ووصلت السرعة إلى 47 كلم في الساعة وهي نسبة عالية جداً، ورغم أننا لم نحقق المركزين الأول والثاني إلا أننا نجحنا في تحقيق المركز الثالث ومثل هذه السباقات تحتاج إلى جهد كبير وتدريب شاق من أجل المشاركة ودرجة الحرارة كان لها تأثير إلا أن قوة السباق لم تجعلنا نشعر بالحرارة».

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