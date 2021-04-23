«العنابي» و«الزعيم» صدارة جولة دوري أم الإمارات للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألقت لاعبات الوحدة والعين بالجولة الثالثة، من دوري أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، وتصدرت لاعبات «العنابي» ،فئة الناشئات تحت 16 عاماً برصيد 5280 نقطة، وجاء بالمز الرياضية «تيم 777» ثانياً ثم الجزيرة، وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تصدرت لاعبات «الزعيم» برصيد 6240 نقطة وجاء الوحدة ثانياً والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وتصدرت لاعبات الوحدة فئة الكبار برصيد 6750 نقطة، وحل العين في المركز الثاني، وبالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 2330 نقطة.

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وعبر العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، عن اعتزازه بالمستوى التي بدت عليه المنافسات، وأداء اللاعبات في الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، مؤكداً حرص الاتحاد على تقديم الدعم اللامتناهي للمرأة لتتميز في مختلف المحافل والساحات الرياضية وصولاً إلى العالمية. وأوضح أن أجواء الحماس التي طغت على منافسات هذه الجولة، تعكس التطور الملحوظ في أداء اللاعبات المشاركات والتقنيات المتقدمة التي استخدمنها في نزالات اليوم مقارنة بالجولات الماضية من البطولة، حيث يعد هذا التطور في المستوى نتيجة طبيعية لاحتكاكهن بنخبة لاعبات العالم خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت أخيراً في أبوظبي.

وأضاف الظاهري أن مستوى المنافسات اليوم يشير إلى أن اللاعبات يحرصن على الظهور المشرف في جميع الظروف والمناسبات، إذ إننا شهدنا جولة متميزة جداً على الأصعدة كافة، وأود أن أتقدم بالتهنئة لهن على هذا الأداء القوي. وأشاد الظاهري بالإجراءات الاحترازية المعتمدة الأمر الذي يشيع أجواء استثنائية من الطمأنينة والراحة النفسية ويدفع باتجاه الإقبال المتزايد على المشاركة في بطولات الاتحاد المختلفة. منافسة وقالت وديمة اليافعي لاعبة المنتخب الوطني وأكاديمية العين التي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم، إن دوري أم الإمارات للجوجيتسو يعتبر من أهم البطولات على الساحة المحلية لا سيما أن منافساتها تقام بنظام الحزام المفتوح وبالتالي فهي تؤهل اللاعبات للمشاركة مع المنتخب الوطني في المنافسات الخارجية التي يقام معظمها وفقاً لنظام الحزام المفتوح ومنها بطولات الأسياد.

وأضافت أنهن يشاركن في البطولات وفق خطة مدروسة أعدها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونظام بطولات يساعد اللاعبين واللاعبات على التأهل والإعداد الجيد للاستحقاقات الخارجية.

وأكدت اليافعي أن الجولتين الافتتاحيتين من دوري أم الإمارات للجوجيتسو أسهمتا في إعداد اللاعبات بشكل مثالي للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث حققت اللاعبات إنجازات مشهودة وعدداً من الميداليات الملونة.

وقالت اللاعبة سارة الحمادي من نادي الظفرة والتي تنافس في فئة الكبار وزن 95 كجم، إن دوري أم الإمارات للجوجيتسو يمثل بطولة مهمة لكل اللاعبات كونه يمثل جسراً للانضمام إلى المنتخب والمشاركة بقوة في البطولات العالمية. وأكدت الحمادي أنه ومنذ مشاركتها الأولى في بطولة أم الإمارات منذ عدة سنوات، تطورت المنافسة بشكل كبير وذلك يعود إلى زيادة نسبة المشاركات وكثرة المواهب والاعتماد على عامل الجودة، وأصبحت جميع الأندية والأكاديميات تضم مجموعة رائعة ومتجانسة من اللاعبات المؤثرات ما عزز من الحضور القوي لهذه البطولة.

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