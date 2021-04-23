تألق أبو القاسم والعبري في كأس رئيس الدولة للمبارزة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق خليفة العبري لاعب بني ياس لقب سلاح السابر، والبطل الأولمبي علاء أبو القاسم «الشارقة» لقبي مسابقتي سلاحي الايبيه والفلوريه، في افتتاح بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة لفئة العمومي، التي أقيمت بالصالة الرياضية بنادي بني ياس وسط إجراءات احترازية مشددة، وشارك بمسابقات اليوم الأول 54 لاعباً يمثلون أندية بني ياس مستضيف البطولة والشارقة ونادي الفجيرة وأكاديمية ام كى اف ايه بدبي ومركز العين للمبارزة أقيمت البطولة برعاية شركتي تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية راعيي الاتحاد.

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وعبر عن سعادته بنجاح البطولة مؤكداً اعتزاز مجلس إدارة نادي بني ياس باستضافة أغلى بطولات المبارزة لهذا الموسم البطولة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت نجاحاً غير مسبوق بكل المقاييس وقال: رغم الظروف الاستثنائية الحالية إلا أننا وجدنا بطولة غاية في الدقة وروعة التنظيم تضاهي البطولات العالمية وما يزيد من اعتزازنا أن اللجنة المنظمة للبطولة تم تشكيلها من كوكبة من أبناء النادي منتسبي لعبة المبارزة كانوا على قدر المسؤولية فاستحقوا الشكر والثناء.

وأضاف: لعبة المبارزة بالنادي شهدت طفرة كبيرة بفضل دعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نائب رئيس النادي، وحرص سموهم على دعم الألعاب الرياضية الفردية والجماعية والنهوض بها ومنها لعبة المبارزة التي حظيت بنصيب وافر من الدعم والرعاية الأمر الذي أثمر عن تكوين أول فريق للمبارزة بأندية الدولة يعد الرافد الأول للمنتخبات.

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