البلوشي يترأس برنامج تطوير الناشئين الدولي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

في إنجاز جديد للإمارات، نال نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ثقة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية والذي اختار بالإجماع أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لرئاسة برنامج تطوير الناشئين التابع للاتحاد الدولي.

وأكد أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية ورئيس برنامج تطوير الناشئين بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية وعضو لجنة الفورمولا المستقبل والزوارق السريعة بأن اختيار نادي الفجيرة لهذا المنصب ما كان ليتم لولا الدعم الكبير من قبل حكومة إمارة الفجيرة ورئاسة النادي البحري بالإمارة، مشيراً إلى أن مشروع قيام أكاديمية نادي الفجيرة لتدريب الناشئين ما كان ليرى النُور لولا الدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة إلى جانب المكرمة السخية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في تأسيس وإنجاز مشروع أول برنامج لتدريب الناشئين للرياضات البحرية بنادي الفجيرة، مما يؤكد اهتمامه المتعاظم ودعمه اللامحدود لكافة أنشطة النادي البحرية والذي يظل نافذة الإمارة في الأنشطة والألعاب البحرية ومنارة السياحة بالإمارة.

العام الخامس

ولفت أحمد إبراهيم إلى أن الأكاديمية والتي دخلت عامها الخامس تعتبر الأولى على مستوى الدولة والمنطقة والثانية على مستوى العالم لتدريب الناشئين ومعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية منذ العام 2016 وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية والتي استضافها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

إنجازات

وقال إبراهيم: نادي الفجيرة يعتبر الأول مشاركة بفريق عربي ضمن بطولة العالم للناشئين وفورميلا المستقبل في المجر بتواجد 12 فريقاً عالمياً، وخلال عام 2018 نظمنا أول بطولة عالمية تحت مظلة الاتحاد الدولي تختص بالزوارق السريعة للناشئين والشباب وحصل الفجيرة على المركز الرابع وخلال العام الجاري تمت إضافة أنشطة تعليم وتدريب الناشئين على التجديف الحديث «الكايك» وكذلك الشراع الحديث إلى جانب نشاط تعليم مهارات صيد الأسماك كرياضة حسب لوائح الجمعية الدولية لصيد الأسماك كما أن نادي الفجيرة شارك هذا العام في بطولة العالم للناشئين فورميلا المستقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

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