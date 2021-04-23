اجتماع تنسيقي بين الاتحادين الإماراتي والمغربي للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد أول أمس اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره المغربي، برئاسة محمد مقتابل بتقنية الاتصال المرئي.

وقال اللواء الرزوقي: نحن على ثقة بأن مردود التعاون بيننا سيكون إيجابياً وسيخدم الطرفين تحت مظلة عربية موحدة لتقوية التواصل والترابط وتوحيد رؤيتنا من أجل تواجد رياضة الكاراتيه على الساحة الدولية واستمراره في الدورات الأولمبية في ظل تواجده بأولمبياد طوكيو القادم هذا العام 2021.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المهمة التي تخص أوجه التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات وضرورة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحادين تشمل عدداً من البنود، أهمها إقامة بطولة الصداقة بين الاتحادين وإقامة دورات مشتركة للمدربين والحكام ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية وقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة لآليات تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمنها مذكرة التفاهم.

ومن جهته رحب محمد مقتابل رئيس الاتحاد المغربي للكاراتيه بالتعاون المشترك وقدم شكره لمجلس إدارة الاتحاد وأبدى سعادته بهذا الاتفاق لتدعيم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك من أجل التواجد العربي وتواصله بالمجتمع الرياضي الدولي.

وسيتم الاتفاق على توقيع هذه المذكرة بين الاتحاد والجامعة الملكية المغربية للكاراتيه أما في دولة الإمارات أو في المملكة المغربية بحضور الطرفين بعد الاتفاق على موعد التوقيع عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وبعد التنسيق لحضور انتونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه توقيع هذه الاتفاقية، وسيرسل الاتحاد المسودة الخاصة بمذكرة التفاهم إلى الاتحاد المغربي بعد التنسيق مع ممثلها المتواجد بالدولة زيتوني مطيوط.

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