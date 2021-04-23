4 مباريات في ربع نهائي كأس اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد اليوم في العاشرة مساء 4 مباريات تمنح الفائز بلوغ دور نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد والمقرر الاثنين المقبل، والخاسر سيودع أغلى كؤوس موسم كرة اليد 2020 - 2021، وتبرز للواجهة مباراتان تمثلان ديربي بين الجيران، حيث يواجه فريق النصر جارة وغريمه فريق الوصل على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، والديربي الثاني تشهده صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل يجمع بين قطبي اللعبة في العاصمة فريق الجزيرة ونظيرة فريق العين.

مباراتان سهلتان

والمباراة الثالثة يستقبل فيها بعقر داره فريق الشارقة فريق الوحدة في لقاء تتجه بوصلة التفوق لصالح أصحاب الأرض وفق مسيرة الفريقين بساحات اللعبة وبفوزين عريضين بدوري الرجال، والمباراة الرابعة والأخيرة تحتضنها الصالة الرياضية في نادي النصر والتي يلتقي فيها فريقا شباب الأهلي مع دبا الحصن في موقعة يصعب التكهن المسبق بنتيجتها في ظل تبادل الفوز بين الفريقين في بطولة الدوري.

الإمبراطور والعميد

يخوض الجاران الغريمان بساحات الرياضة ومنها كرة اليد بطموح مشترك يجمعهما السعي للفوز وتجاوز كل منهم الآخر لبلوغ نصف نهائي البطولة، ويدرك الفريقان أهمية المباراة التي يخوضها الفريقان بأوراق مكشوفة للاعبين أنفسهم ومن خارج حدود الملعب الجهاز الفني للفريقين، وحسب القراءة الفنية لمواجهات الفريقين خلال مسيرته بالدوري صبت لصالح النصر «ذهاب وإياب» ولكن مباراة اليوم لها حسابات خاصة وتخضع نتيجتها لكافة الاحتمالات وتتحدد نتيجتها في الرمق الأخير من عمر المباراة.

الزعيم وفخر أبوظبي

لا تختلف موقعة الصالة الصفراء والتي يلتقي فيها فريقا الجزيرة والعين عن مباراة الوصل والنصر من حيث الإثارة والندية لخصوصية لقاء الفريقين بساحات اللعبة ونتائجهما في بطولة الدوري العام تؤكد تقارب مستوى الفريقين لعباً ونتيجة رغم فوز الجزيرة وبفارق لم يتجاوز الهدفين، ولكن الملفت للنظر الأداء العالي والظهور القوي الذي قدمه فريق العين بهذا الموسم باحتلاله وصافة الدوري العام، بينما الجزيرة عثرات البداية وصحوة الأمتار الأخيرة وضعته بالمركز السادس بفارق الأهداف عن مليحة الخامس.

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