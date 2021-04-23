مواجهات ساخنة في «البادل تنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المنافسات الساخنة في البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية، حيث حجز الثنائي كارينا لوزوفا واليسا بلبيس بطاقة العبور إلى نهائي الفئة البرونزية سيدات بعد تغلبهما على الثنائي حفصة ساني وخديجة ساني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 1 و3 - 6 و5 - 7، في مباراة ماراثونية وجاءت قوية في المجموعة الثالثة التي قدمت فيها اللاعبات مستويات عالية وبذلن كل جهودهنّ من أجل انتزاع بطاقة النهائي.

وتلتقي لوزوفا وبلبيس في نهائي الفئة البرونزية سيدات مع الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك اللتين تأهلتا على حساب جيسيكا بالما ولولي غيريرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و5 - 7 و6 - 4.. وفي التصفيات الـتأهيلية للفئة الدولية ضمن الثنائي فرانشيسكو خافير وخوان سانشيز تأهلهما على حساب محمد عاصف وسالم علي عبد الله بمجموعتين دون رد 6 - 1 و6 - 1، وتأهل جوردي اسبوتش والبيرت كابيزالي بعد فوزهما على خليل الشامسي وحمد آل علي بنتيجة 6 - 0 و6 - 0 ثم تغلبا على الثنائي عيسى المرزوقي وعمر المرزوقي بنتيجة 6 - 1 و6 - 0، وتأهل مارتين نوتشيزي وجيسوان غوازاليس على حساب أحمد حمادة وعمر ساوايا بنتيجة 6 - 0 و6 - 0، وتأهل جيرارد سيرانو وجوزيه رودريغيز على حساب العوضي والعيسى بنتيجة 6 - 2 و6 - 0، وفاز ديفيد كيروس وأوريول مارتي على عمر البستكي ودريوش محمود 6 - 0 و6 - 1، وتأهل بيير ايتيان ونورمان سانشيز على غريغوري فولر وبول فيتكوك 6 - 0 و6 - 1، وفاز دين ماكفارلان وكريستيان دونيت على علي العريف وعبد الله عبد العزيز بنتيجة 6 - 2 و6 - 3، وفاز موسى زايد وعبد الله الحجي على أرنود تابوني وجيريمي دوتوا 7 - 5 و6 - 2، وتغلب الثنائي جيسوان غوانزاليس ومارتن نوتشيزي على ديفيد كيروس وأوريول مارتي بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، وتفوق فرانشيسكو خافير فيلاسكو وخوان سانشيز على غيليرمو فيلافاني وأحمد خالد بنتيجة 6 - 2 و6 - 3 وفاز ألفاردو بيريز واليكس جواناس على جيرارد سيرانو وجوزيه رودريغيز 6 - 2 و6 - 3، وفاز بول فيريريس وتشافي رودريغيز على ديماندي فالنتين وشارب بينيامين 6 - 0 و6 - 1.

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