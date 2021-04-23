برنامج مكثّف للدراج محمد البلوشي بطموح الصدارة العالمية

المصدر: دبي - وام

أكد الدراج الإماراتي محمد البلوشي المصنف الأول عالمياً في الموسم الحالي 2021 أنه يتدرب حالياً بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك لضمان الجاهزية والاستعداد لمواصلة المشاركات الخارجية عند استئنافها،بطموح الصدارة العالمية،مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي أعلن عن تأجيل جولتي قطر والبرتغال على خلفية العارض الصحي العالمي الذي يحول دون سفر عدد كبير من الدراجين من مختلف دول العالم.

وأكد البلوشي أنه ومن خلال اتصالاته المستمرة مع مسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات أصبح لديه معلومات بأن جولة البرازيل أيضا المقرر لها أن تقام في شهر يونيو ستؤجل أو تلغى لنفس الأسباب، مشيراً إلى أن أنه سيكون جاهزاً بدنياً وفنياً وذهنياً لاستئناف النشاط خاصة أن عدد جولات الموسم الحالي 10 جولات، أقيمت منها جولتان إحداهما في دبي والثانية في الأردن ويتصدر الترتيب فيهما، وبالتالي فمن المنتظر أن تقام على الأقل 5 جولات أخرى اعتبارا من يوليو 2021، أو أكثر في حالة إيجاد فترات زمنية متاحة يمكن أن تسمح بإقامة الجولات المؤجلة أو أياً منها.

وقال البلوشي: البرنامج التدريبي في شهر رمضان المبارك يتسم بالتركيز، وكل حصصي التدريبية تكون في فترة ما بعد العصر سواء كانت بدنية أو على الدراجة، لكني أفتقد فيها تواجد شقيقي الدراج سلطان البلوشي الذي أصيب في رالي دبي الصحراوي فبراير الماضي بأولى جولات الموسم الحالي، وخضع لجراحة بعدها، وبرنامج علاج طبيعي في الوقت الراهن، وأكد الأطباء أنه من الممكن أن يمشي بلا عكازات اعتباراً من بعد شهر رمضان المبارك، وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة في جولات كأس العالم اعتباراً من الموسم المقبل، بعد أن يستعيد كامل لياقته.

وعما إذا كانت تأجيلات السباقات في قطر والبرتغال والبرازيل ستؤثر سلباً على مستواه قال البلوشي: بالتأكيد المشاركات الدولية وانتظام المسابقات يرفع من مستوى الدراجين، وبالنسبة لي كنت أتمنى أن تقام كل الجولات في مواعيدها، وأرحب بالمنافسة القوية من أبرز الدراجين في العالم، والمؤكد أن التأجيلات والإلغاءات لعدد من الجولات سوف تترك أثرها على كل الدراجين.

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