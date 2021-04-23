«دراجات السيدات وأصحاب الهمم» تنطلق في «ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

تقام الليلة منافسات الدراجات الهوائية للسيدات للفئة المفتوحة وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم لمسافة 75 كيلومتراً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى يوم 29 الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

ويبدأ السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا،، ويتوجب على المتسابقين التواجد قبل الساعة 9:00 مساء حيث سيتم إغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية اعتباراً من هذا التوقيت وحتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات يفصل بين كل مجموعة والتي تليها دقيقتان ويسمح في الفئة المفتوحة للسيدات مشاركة لاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية اللواتي يشاركن في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنات والمقيمات، وفي فئة الهواة يسمح بمشاركة المواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعبة تنتمي إلى نادٍ في الدولة أو تمتلك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط.

وتقام غداً منافسات سباق الهواة من المواطنين رجال، ويتوجب على جميع المشاركين في السباق تقديم إثبات النتيجة السلبية من فحص كورونا وتكون النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز