ثنائي المبارزة يتطلع إلى أولمبياد طوكيو

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للمبارزة، كلاً من زينب الحوسني ولطيفة الحوسني ثنائي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن صفوف المنتخب المشارك في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في أوزبكستان ابتداء من غد ولغاية 26 الجاري، وهي من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وعبرت اللاعبتان عن تطلعهما للمشاركة في الأولمبياد من خلال التصفيات المقررة في أوزبكستان.

وأكدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سعادتها بتواجد الثنائي في صفوف منتخبنا وقالت: ما يحدث من تطوير في اللعبة ومستواها، ثمرة الاهتمام الكبير بهذه الرياضة داخل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ووجود جهاز فني يملك خبرات كبيرة.

وأشادت بالتعاون الكبير بين المؤسسة واتحاد الإمارات للمبارزة، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، من أجل تطوير مستوى اللاعبات، والسعي لاكتشاف العديد من المواهب المتميزة التي يمكنها أن تنافس للوصول للمنصات العالمية. وتابعت: المشاركة في التصفيات الآسيوية في أوزبكستان خطوة مهمة نحو تحقيق حلم لاعباتنا بالتواجد في دورة الألعاب الأولمبية.

وأكدت لطيفة الحوسني أنها متخصصة في سلاح الفلوريه، وقالت: هدفي المساهمة في رفع على بلادي في المحافل الخارجية، وتشريف اسم النادي الذي أنتمي إليه في كل البطولات، والنادي يوفر كل الإمكانات لنا، والتصفيات المقررة في أوزبكستان خطوة مهمة في مشوار الأولمبياد.

وأكدت زينب الحوسني: تحقيق استفادة كبيرة من معسكر في القاهرة بخوض عدد من المنافسات مع لاعبات مصريات يمتلكن مستوى متميزاً، وقالت: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تقدم دعماً كبيراً لنا دائماً، وطموحي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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