المزروعي: سلامة المشاركين أولوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد حسن المزروعي مدير بطولة ند الشبا الرياضية أن الإقبال على المشاركة في الدورة الحالية كبير، وأن اللجنة المنظمة للدورة كانت جاهزة للتعامل مع هذه المشاركة الواسعة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لأنها تضع سلامة المشاركين في مقدمة أولوياتها، وأوضح المزروعي أنه إلى جانب توزيع المشاركين في سباقي الدراجات الهوائية والجري على مدار 5 أيام لضمان تطبيق الشروط الصحية، يعتبر إجراء فحص «كورونا» إلزامياً لجميع المشاركين، ويشترط إبراز نتيجة سلبية لمسحة الأنف وألا يمر عليها أكثر من 48 ساعة من تاريخ إعلانها، كما حرصت اللجنة المنظمة على توفير الفحوصات المجانية للمشاركين وفرق العمل.

وأكد المزروعي أن عودة دورة ند الشبا هذا العام تأكيد على أهميتها وكونها أحد أبرز الأحداث الرياضية الموجودة بشكل قوي على أجندة الفعاليات في دبي، وعلامة فارقة فيها لها متابعون ومكانة قيمة بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة، ستعود الدورة بشكل أقوى في المستقبل مع انحصار الجائحة وستستعيد كافة ألعابها وجماهيرها.

وأكد المزروعي أن دورة ند الشبا من الدورات الرياضية التي ترتبط بشكل مباشر مع عدد كبير من اللاعبين في مختلف الرياضات التي أقيمت خلال الدورات السابقة ووصل عددها إلى 13 لعبة في الدورة الأخيرة في 2019 وهي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري، الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3 × 3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية والكريكت والتزلج على الجليد، وهذه العلاقة المباشرة مع اللاعبين ومختلف الرياضات عززت شعبيتها وأصبحت تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة خصوصاً أن الدورة لها مبادرات أكبر من الألعاب الرياضية في الجوانب الاجتماعية، ولها مكانة خاصة في نفوس الرياضيين.

تنسيق

وأضاف: توقفت الدورة العام الماضي لأن صحة المجتمع أولوية قصوى، ورغم عودتها خلال هذا الشهر الكريم إلا أنها تخضع لقيود ممارسة الأنشطة الرياضية ولكن تم التنسيق بين مجلس دبي الرياضي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في إمارة دبي واللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية من أجل إقامتها بضوابط وإجراءات احترازية وتقليل عدد الألعاب إلى ثلاث فقط وهي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري دون حضور جماهيري.

ونوه المزروعي إلى أن دولة الإمارات ودبي بشكل خاص نجحت في الفترة الأخيرة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية منها بطولات أصحاب الهمم ومنتخبات وطنية في مختلف الرياضات وتفوقت في ضمان الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمن هذا الإطار تواصل دورة ند الشبا تأكيد هذه النجاحات وعلى ضرورة الالتزام بكافة التدابير الصحية التي وضعتها الحكومة من أجل توفير بيئة رياضية آمنة للاعبين وفرق العمل.

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