لاعبات الوحدة والعين يتصدرن المشهد في بطولة "أم الإمارات" للجوجيتسو

المصدر: وام

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثالثة من بطولة "أم الإمارات" لجوجيتسو السيدات، التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وشهدت الجولة الثالثة منافسات قوية في ثلاث فئات هي الناشئات /تحت 16 عاماً/، والشابات /تحت 18 عاماً/، والكبار /فوق 18 عاماً/، وأظهرت اللاعبات مستويات متقدمة من الجاهزية، خصوصا بعد مشاركة أغلبهن في منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت بداية الشهر الجاري.

وواصلت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية "تيم 777" تفوقهن خلال منافسات الجولة الثالثة، وتقدمهن بثبات نحو اللقب في نهاية البطولة بعد الجولتين الرابعة والخامسة.

ففي فئة الناشئات تحت 16 عاما نجحت لاعبات الوحدة في حصد 5280 نقطة، ما وضعهن في المركز الأول، بينما حققت لاعبات أكاديمية بالمز الرياضية "تيم 777" المركز الثاني برصيد 4240 نقطة، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 3230 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاما تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 6240 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 5000 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 2620 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 6750 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 3670 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث برصيد 2330 نقطة.

وعبر العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اعتزازه بالمستوى الذي بدت عليه المنافسات، وأداء اللاعبات في الجولة الثالثة من بطولة "أم الإمارات" للجوجيتسو، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم الدعم للفتاة الإماراتية من أجل التميز وصولا إلى العالمية.

وأوضح أن أجواء الحماس التي طغت على منافسات هذه الجولة، تعكس التطور الملحوظ في أداء اللاعبات المشاركات، والتقنيات المتقدمة اللاتي استخدمنها في النزالات مقارنة بالجولات الماضية من البطولة، حيث يعد هذا التطور في المستوى نتيجة طبيعية لاحتكاكهن بنخبة لاعبات العالم خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت مؤخرا في أبوظبي.

وأشاد الظاهري بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المشاركين، بما يشيع أجواء الطمأنينة والراحة ويوفر الأمان، ويدفع باتجاه الإقبال المتزايد على المشاركة في بطولات الاتحاد المختلفة.

بدورها قالت لاعبة المنتخب الوطني وأكاديمية العين وديمة اليافعي التي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم إن بطولة "أم الإمارات" للجوجيتسو تعتبر من أهم البطولات على الساحة المحلية، لا سيما أن منافساتها تقام بنظام الحزام المفتوح، وبالتالي فهي تؤهل اللاعبات للمشاركة مع المنتخب الوطني في المنافسات الخارجية التي تقام وفقا لنظام الحزام المفتوح ومنها بطولات الأسياد.

وأضافت اليافعي أن اللاعبات يشاركن في البطولات وفق خطة مدروسة أعدها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبرنامج بطولات يساعد اللاعبين واللاعبات على التأهل والإعداد الجيد للاستحقاقات الخارجية ..مشددة على أن الجولتين الافتتاحيتين من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو ساهمتا في إعداد اللاعبات بشكل مثالي للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث حققت اللاعبات إنجازات مشهودة وعددا جيدا من الميداليات الملونة.

وعبرت اليافعي عن سعادتها بمستوى المنافسة في البطولة مؤكدة حرص اللاعبات على إثبات ذواتهن والتفوق على البساط، لافتة إلى أن الفوز في الدوري ليس بالمهمة السهلة ويتطلب الكثير من الجهد والتحضير البدني والنفسي.

من ناحيتها قالت اللاعبة سارة سالم الحمادي من نادي الظفرة والتي تنافس في فئة الكبار وزن 95 كجم إن بطولة "أم الإمارات" للجوجيتسو مسابقة مهمة لكل اللاعبات، كونها تمثل جسرا للانضمام إلى المنتخب الوطني والمشاركة بقوة في البطولات العالمية.

وأكدت الحمادي أنها ومنذ مشاركتها الأولى في بطولة "أم الإمارات" قبل عدة سنوات، كانت شاهدة على تطور المنافسة بشكل كبير بفضل زيادة نسبة المشاركات، وكثرة المواهب والاعتماد على عامل الجودة، مشيرة إلى أن جميع الأندية والأكاديميات أصبحت تضم فرقا قوية ومتجانسة من اللاعبات المؤثرات ما عزز من الحضور القوي بهذه البطولة.

وام/أمين الدوبلي/مصطفى بدر الدين

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