11 فريقاً في انطلاقة دوري الكرة الشاطئية اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة دوري كرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 11 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين ويتنافسون بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب، على أن يُلعب النهائي 6 مايو المقبل، وستلعب جميع المباريات بملعب اتحاد الكرة بالخوانيج.

وتنطلق الجولة الأولى اليوم، حيث يلتقي شباب الأهلي (1) مع بينونة، وشنغهاي مع الإمارات لحساب المجموعة الأولى، وغداً يلعب شباب الأهلي (2) مع الرايس سنتر، ودي أكس بي مع أيه أف سي، وشرطة دبي مع اتحاد كلباء، لحساب المجموعة الثانية.

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