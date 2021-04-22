«دراجات ند الشبا» تنطلق الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تنطلق الليلة بطولة سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً ضمن النسخة الثامنة دورة ند الشبا الرياضية التي دشنت فعالياتها 14 من الشهر الجاري بمنافسات البادل تنس في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ حتى يوم 29 من الشهر نفسه وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

واختارت اللجنة المنظمة نقطة انطلاق السباق وختامه من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، حيث يتوجب على المتسابقين التواجد قبل الساعة 9:00 مساءً قبل إغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية بداية من هذا التوقيت حتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات.

يعتبر إجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا إلزامياً لجميع المشاركين، ويشترط إبراز نتيجة سلبية لمسحة الأنف وألا يمر عليها أكثر من 48 ساعة من تاريخ صدورها، ووفر مجلس دبي الرياضي خيمة في نادي الوصل الرياضي لإجراء الفحوصات المجانية للمشاركين.

تأهل

وواصل فريق «أنكل سعيد» الذي يضمّ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد عروضه القوية ونجح في الوصول إلى نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس، عقب تغلبه على الثنائي المكون من جوردي بيربينا وايغناسيو باروسو بمجموعتين دون رد.

وضرب فريق «أنكل سعيد» موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي حميد الهاجري وفرحان هدّي اللذين تأهلا بدورهما على حساب توماس بينارويا وحازم شيش بمجموعتين دون رد.

وفي منافسات السيدات تأهلت جوزيفا بيك وسيلما بابيك إلى نهائي الفئة البرونزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز