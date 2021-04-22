غلق باب الترشح لجائزة البصمة الرياضية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق مساء اليوم باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «مؤسسة وطني الإمارات» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة.

وتتضمن الجائزة فئتين هي الفردية والمؤسسية التي تتاح للأفراد والمؤسسات من أصحاب الإنجازات التي تم تنفيذها وحققت نجاحات على المستوى المحلي، وستكون الساعة 12:00 ليلاً آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح في الجائزة عبر موقع مجلس دبي الرياضي الإلكتروني الرسمي www.dubaisc.ae، وذلك في إطار محور التنافس:

(مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وسيتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، المقرر تنظيمه يوم 28 أبريل الحالي.

هدف

وتهدف جائزة البصمة الرياضية إلى تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، لأن الرياضة تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع وبدعم لامحدود من القيادة الرشيدة التي تؤكد وتعمل على جعل الرياضة أسلوب حياة باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية، حيث تحفّز الجائزة الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الرياضة، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها 2071، في تعزيز الخدمة المجتمعية للقطاع الرياضي، وكذلك تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي.

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