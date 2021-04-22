شباب الأهلي يحتفظ بأغلى كؤوس الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حافظ شباب الأهلي على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة مساء أول من أمس، بعد تغلبه على الجزيرة (3 - 2)، بأشواط 20 - 25 و25 - 16 و25 - 22 و24 - 26 و15 - 13، في المباراة النهائية المثيرة والقوية.

والتي أقيمت في صالة نادي العين، ليحقق «فرسان دبي» اللقب الثاني في تاريخ مشاركته في البطولة الغالية، واللقب الثاني هذا الموسم، بعد تتويجه بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكان ذلك بالفوز أيضاً على الجزيرة بنتيجة (3 - 1).

وتمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ختاماً لموسم مسابقات الطائرة في الدولة، بعدما نال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام لكرة الطائرة للسيدات على حساب مؤسسة الشارقة لرياضة للمرأة، وقام بتتويج «فرسان دبي» كل من عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

واللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب في نادي شباب الأهلي، بحضور راشد عتيق الهاملي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة نادي الجزيرة، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد.

إشادة

أشاد عبد العزيز السلمان، بما قدمه الفريقان في المباراة النهائية، وقال: «المباراة كانت مميزة ورائعة، ونبارك لشباب الأهلي الفوز بالكأس الغالية، ونتمنى التوفيق في الموسم المقبل للجزيرة، وهذا الموسم كان استثنائياً في كل شيء، وأشكر كل أعضاء الجمعية العمومية والأندية الذين ساعدونا على إكماله، رغم الظروف والإجراءات التي أقيمت من خلالها المباريات والمسابقات».

بدوره، أعرب بلال سالم مشرف الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، عن سعادته بالتتويج باللقب الثاني هذا الموسم، وقال: «سعداء بما حققته طائرة شباب الأهلي من إنجاز، وبعد مشوار صعب تخطينا خلاله الوصل (3 - 0)، في ربع النهائي، قبل التفوق على بني ياس (3 - 1)، في نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة الصعبة والقوية أمام الجزيرة في النهائي، وليكون ختام الموسم رائعاً بمثل هذه المباراة الممتعة، وبفرحة التتويج بأغلى الألقاب».

سعادة

فيما أعرب لاعبو شباب الأهلي عن سعادتهم بالفوز بالبطولة الغالية، وقال ماجد ثاني: «الحمدلله أن تعب اللاعبين لم يضيع، ولم يقصر أحد لتحقيق هذا الإنجاز، والكل قدم كل ما لديه، والجزيرة كان قوياً ونداً صعباً في المباراة النهائية، وهو فريق كبير، ولم يكن سيصل إلى النهائي، لو لم يكن كذلك».

وأضاف ماجد خميس: «المباراة النهائية كانت قوية وممتعة، ولاعبو الفريقين تحلوا بالروح القتالية حتى النقطة الأخيرة للشوط الخامس الفاصل، والحمدلله على الفوز بالكأس الغالية، ليكون الختام رائعاً لهذا الموسم، والذي توجنا فيه بلقبين، وكنا نتمنى تحقيق الثلاثية بالفوز بالدوري أيضاً، والذي ودعناه من الدور قبل النهائي أمام النصر الذي توج بلقبه».

وأكمل ماجد صقر: «الحمدلله على ما حققناه بعد موسم طويل، ومباراة نهائية صعبة، وأشكر لاعبي الجزيرة على ما قدموه من أداء قوي، خصوصاً في الشوط الخامس الفاصل، لتخرج المباراة في أروع صور ومستويات الطائرة، وإن شاء الله الموسم المقبل، نكون أفضل، ونحقق درع الدوري».

واختتم محمد شمل المعار من العين، تصريحات لاعبي شباب الأهلي، مشيراً إلى أن النادي العين يبقى بيته، وإنه صاحب القرار ببقائه مع «فرسان دبي» أو بالعودة إلى صفوف «الزعيم»، وقال: «قدرنا نرجع للمباراة بعد خسارة شوطها الأول، ونحقق الكأس الغالية، والذي يعني لي الكثير، لأنه ثاني كأس لصاحب السمو رئيس الدولة، أفوز به، والأول كان مع العين، وجاء اللقب الغالي في نهاية موسم صعب واستثنائي».

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