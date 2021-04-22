«رمضانية السيدات» للبادل تنس مطلع مايو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل عن إطلاق بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات التي تقام يومي السبت والأحد 1 و2 مايو المقبل في مقر نادي زعبيل للسيدات بدبي، والتي تهدف إلى تحفيز السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال شهر رمضان المبارك.

ويتاح التسجيل للمشاركة في البطولة لجميع السيدات من عمر 18 سنة فما فوق، وذلك للاعبات من الفئة سي فقط، وسيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى يوم 28 أبريل الحالي وذلك عبر التواصل مع نادي زعبيل من خلال الهاتف رقم 0554494830.

مواعيد

وتقام منافسات البطولة بداية من الساعة 9:00 مساءً وتستمر حتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، حيث تنطلق التصفيات في اليوم الأول من البطولة على أن تقام النهائيات وحفل تسليم الجوائز في اليوم الثاني، وستكون هذه هي البطولة الأولى من نوعها المخصصة فقط للسيدات، كما ستقام منافساتها في أول ملعب بادل تنس معد خصيصاً للسيدات في إطار من الخصوصية.وتشهد رياضة البادل تنس تنامياً كبيراً في الدولة خلال الآونة الأخيرة خصوصاً مع انتشار الملاعب في كل أرجاء دبي، ويقبل المئات من عشاق الرياضة على ممارسة رياضة البادل تنس خصوصاً من السيدات.

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