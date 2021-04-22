الجزيرة يكسب ذهاب كأس رئيس الدولة لسيدات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اقتنص فريق سيدات كرة اليد بنادي الجزيرة فوزاً مهماً على فريق سيدات اليد بنادي النصر بنتيجة 30/27 في ختام مباراة ذهاب كأس رئيس الدولة لسيدات اليد، رغم أفضلية التقدم معظم فترات المباراة التي أقيمت الليلة في صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء لفريق الجزيرة.

إلا أن النصر أدرك التعادل أكثر من مرة وتقدم في الشوط الثاني 21/20، واستمر اللعب سجالاً، هدف هنا ومثله هناك، واستغل فريق الجزيرة ضياع العديد من الفرص من لاعبات النصر، ومنها أربع رميات جزاء.

ويستثمر الجزيرة العديد من الفرص ليفرض أفضلية في اللعب والنتيجة في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة التي فرطت بنات النصر فيها وصعبت من مهمتهن في لقاء الدور الثاني بين الفريقين المقرر إقامته يوم السبت في 24 الشهر الجاري في ملعب الجزيرة بالعاصمة.

وأدار المباراة الحكمان إسماعيل سالم وياسر النقبي، وعلى الطاولة ربيع خميس ونرمين جابر والمراقب جمال الشامسي، وشهدها مروان سنكل من النصر ونسرين درويش، ومن الجزيرة عبير السويدي.

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