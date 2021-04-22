اكتمال عقد ربع نهائي أغلى كؤوس اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

أكملت فرق رجال كرة اليد بأندية شباب الأهلي والوصل والعين أول من أمس عقد فرق دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، حيث فاز شباب الأهلي على مليحة 35/‏34 بالصالة الصفراء بزعبيل، كما نجح الوصل في تجاوز الظفرة بنتيجة 29/‏ 22 على صالة مكتوم بن محمد بشباب الأهلي.

كما تجاوز العين عقبة نظيره بني ياس بفوز صعب وبنتيجة 22/‏20 في اللقاء الذي احتضنته صالة أرينا بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، بذلك يلتقي في دور ربع النهائي غداً شباب الأهلي مع دبا الحصن، والوصل مع النصر، والجزيرة يواجه العين والشارقة يلتقي الوحدة. حسم الوقت الإضافي الرابع موقعة الإثارة بين شباب الأهلي، التي أدارها عمر الزبير ومحمد جمعة وام الزين وسناء بنت علي والمراقب جمال الشامسي، وشهدها عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد ومن الأعضاء ناصر الحمادي وفيصل الطواش ومن شباب الأهلي محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز