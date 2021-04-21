السعودية تمنح النساء فرصة ممارسة الغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت غولف السعودية عن إطلاق فعاليات مبادرة نادي السيدات أولاً، التي تبحث عن منح النساء في المملكة العربية السعودية فرصة ممارسة الغولف وتعلم اللعبة، المبادرة التي أعلن عنها في نوفمبر من العام الماضي تأجلت انطلاقتها أكثر من مرة في ظل ظروف الجائحة. وأبلغت غولف السعودية عضوات نادي السيدات أولاً عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على ملعب ونادي الرياض للغولف غداً وستستمر حتى الـ31 من مايو.

وفي ظل أعمال التجديد التي يخضع لها نادي ديراب للغولف في المرحلة الحالية، فإن مشتركات نادي السيدات أولاً ممن اخترن ديراب كوجهة تدريبية يمكنهن في المرحلة الحالية المشاركة في نادي الرياض للغولف لحصتين تدريبيتين لحين اكتمال أعمال التجديد.

وحرص المنظمون على ضمان الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة، حيث سيتم توزيع الراغبات في المشاركة في الفعالية الأولى على جداول تدريبية تضمن الالتزام بأعداد التجمعات الصحية وحفظ قواعد التباعد الاجتماعي.

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