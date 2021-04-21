سيف الشامسي يشيد بالفعاليات الرياضية الرمضانية بشرطة الشارقة 2021

المصدر: الشارقة ـ البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جانباً من الفعاليات الرياضية الرمضانية للقيادة المقامة في نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، التي أقيمت وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج الرياضي، منوهاً إلى أن إقامة مثل تلك الفعاليات والأنشطة، تعتبر فرصة طيبة لتفعيل أواصر الترابط الاجتماعي والتفاعل الأخوي فيما بين منتسبي القيادة، وخلق نوع من التحدي والمنافسة الإيجابية، بالإضافة إلى أهمية ممارسة النشاط الرياضي بشكل عام وما له من مردود إيجابي على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، وخاصة رجال الشرطة، حرصاً على استمرارية جاهزيتهم وحفاظاً على رفع لياقتهم البدنية.

وشهدت منافسات اليوم الثاني للفعاليات الرياضية الرمضانية أربع مباريات لكرة القدم، حيث التقى فريق الإدارة العامة للحرس الأميري مع فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، وانتهت بفوز الإدارة العامة للحرس الأميري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وجاءت المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي إدارة المهام الخاصة وإدارة شرطة المنطقة الوسطى والتي أسفرت نتيجتها عن التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وانتهت المباراة الثالثة والتي جمعت بين فريقي إدارة المرور والدوريات ومكتب نائب القائد العام، بفوز إدارة المرور والدوريات بهدف دون رد، أما المباراة الرابعة فكانت بين فريقي الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وإدارة مكافحة المخدرات وانتهت بفوز الإدارة العامة للعمليات الشرطية بثلاثة أهداف دون رد.

مباراتان

أما في الكرة الطائرة فقد أقيمت مباراتان، كانت المباراة الأولى بين فريق الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وأسفرت عن فوز مستحق لفريق الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية بشوطين دون رد، أما المباراة الثانية فكانت بين فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وفريق إدارة المهام الخاصة، وانتهت بفوز فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشوطين دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز