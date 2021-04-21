«آسيوي الشطرنج» يختتم دورة تأهيل متقدمة لحكام اللعبة

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة تأهيل وترقّ متقدمة لحكام اللعبة، والتي تم تخصيصها للناطقين باللغة العربية عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، بمشاركة 31 حكماً من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين ومصر واليمن والعراق ومصر وليبيا وتونس والمغرب.

ويأتي تنظيم هذه الدورة المتقدمة في إطار حرص أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على التنوع في تنظيم دورات الحكام والمدربين والمنظمين بمختلف اللغات المعتمدة في الدول الآسيوية وصولاً إلى تطوير قاعدة الكوادر الفنية الآسيوية في مختلف البلدان الآسيوية ضمن خطة عام 2021.

حضر افتتاح وختام الدورة هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وفيكتور بولوجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وكاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده المدير المالي.. وحاضر فيها الخبير والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.

محاور

وتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الرئيسية وفي مقدمتها قوانين الشطرنج وشرح آخر التعديلات، لا سيما المتعلقة بالمشاركة عن بعد عبر الإنترنت، وأنظمة كسر التعادل، والفروقات بين أنظمة اللعب الكلاسيكي والسريع والخاطف، وأنظمة الوقت المختلفة، وقواعد النظام السويسري وبرنامج سويس مانيجر لإجراء التقابلات في المنافسات، ولوائح المسابقات الدولية، والمواصفات القياسية لقطع ورقعة الشطرنج، وساعات اللعب وقواعد التصنيف الدولي للاعبين، وقواعد منح الألقاب للحكام واللاعبين، وقواعد اللعب النظيف، وضوابط مكافحة ظاهرة الغش.

وقد نجح 26 حكماً من أصل 31 حضروا الامتحان، في اجتياز الامتحان النهائي بنسبة 80 % فأكثر والحصول على معدل لقب حكم اتحادي FA، بما يلزم قيامهم بالتحكيم في ثلاث مسابقات دولية لاستكمال متطلبات التقدم رسمياً من خلال اتحاداتهم الوطنية للحصول على لقب حكم اتحادي. ورفع المحاضر الدولي توصية إلى لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للنظر في منح لقب حكم اتحادي مباشرة للدارسين من اليمن وسلطنة عمان نظراً لعدم تنظيم عدد كاف من المسابقات الدولية لديهما، مما لا يتيح الفرص الكافية للحكام لاستكمال متطلبات اللقب بالتحكيم في ثلاث مسابقات مصنفة دولياً.

وفي نهاية الدورة تم منح شهادات مشاركة لجميع الدارسين، الذين أشادوا بالاستفادة الفنية الكبيرة التي تحققت لهم من خبرات المحاضر الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز