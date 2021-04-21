الإمارات تتأهل مباشرة لمونديال الكرة الشاطئية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، مع منتخبي اليابان وعمان، على بطاقات التأهل المباشر لكأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك، بعد موافقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على توصيات لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد، باعتماد نظام النقاط، بالنظر إلى نتائج أفضل 8 منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية.

في حين، حصلت منتخبات، إيران واليابان وأوزبكستان، على بطاقات التأهل المباشر لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم لكرة القدم للصالات في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2021.

وسيتم تنظيم مباريات ملحق آسيوي بين منتخبات العراق ولبنان وتايلاند وفيتنام، من أجل تحديد الحاصلين على البطاقتين المتبقيتين لتمثيل قارة آسيا، حيث تقام القرعة الأسبوع المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاء ذلك، بعد موافقة المكتب التنفيذي، على اعتماد معايير اختيار ممثلي قارة آسيا في مونديال الصالات، في أعقاب إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت نتيجة جائحة كوفيد-19.

واتخذ المكتب قراره، اعتماداً على معيارين، الأول ترتيب أفضل 5 منتخبات في النسخة الأخيرة من بطولة آسيا لكرة الصالات عام 2018 في الصين تايبيه، والثاني نظام النقاط لأفضل 5 منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة أعوام 2014 و2016 و2018.

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