شباب الأهلي يقصي مليحة من كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بحبوج

اقتنص فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي فوزاً صعباً على فريق مليحة في الشوط الاضافي الرابع بنتيجة 35/34 ليتأهل الى دور ربع النهائي مسابقة أغلى الكؤوس في المباراة التي احتضنتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل "الثلاثاء" في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد.

وكانت قد انتهت نتيجة المباراة بختام الوقت الاصلي بالتعادل 21/21 وفي نهاية الشوط الاضافي الثاني كذلك التعادل 28/28 واحال المباراة لشوطين إضافيين حسمها شباب الأهلي بنهاية الشوط الاضافي الرابع بنتيجة 35/34 وبذلك ودع فريق مليحة بشرف.

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