شباب الأهلي بطلا لكأس رئيس الدولة في كرة الطائرة

المصدر: وام

توج شباب الأهلي الليلة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطائرة، بعد تغلبه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي العين.

وجاء تأهل الجزيرة إلى نهائي الكأس على حساب النصر "بطل الدوري" بالفوز 3 - 1 في ربع النهائي، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في المواجهة أمام العين في نصف النهائي.

بدوره تخطى شباب الأهلي فريق الوصل 3-0 في ربع النهائي، قبل التفوق على منافسه بني ياس 3-1، في نصف النهائي.

وتمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة سادس مسابقات الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة الطائرة، بتفوقه على الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية "أسبريا" لقب الدوري العام لكرة الطائرة للسيدات على حساب "الشارقة لرياضة للمرأة".

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