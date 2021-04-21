الجولة الثالثة لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو غداً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة الكثير من الحماس والندية في ظل حرص عدد من الأندية على إنعاش حظوظها في المنافسة. ويتطلع لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى مواصلة الأداء القوي في منافسات الجولة الثالثة، والمحافظة على حظوظهم بالفوز باللقب ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الجولة الثالثة من البطولة تأتي في أعقاب مشاركة ناجحة واستثنائية لمعظم لاعبي الأندية والأكاديميات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وبالتالي فإنهم يتمتعون بأعلى درجات الجهوزية والتحضير البدني والذهني، ما يبشّر بجولة تعد بالكثير من المفاجآت.

وأضاف أنه وبجانب الأهمية والمكانة التي يتمتع بهما دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الوسط الرياضي، يحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير بيئة تنافسية مثالية تليق بالتطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة، وهو ما يتجسد واقعاً ملموساً من خلال النظام المتبع في هذه البطولة التي تضاهي بتصميمها أبرز البطولات العالمية.

وتقام الجولة الثالثة وسط إجراءات احترازية صارمة، انطلاقاً من الحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية.

وكشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث (الناشئون والشباب والكبار)، إذ يحصد اللاعبون في كل مرةٍ يدخلون فيها البساط النقاط لأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي أيضاً. وفي ختام موسم الجوجيتسو 2021، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات وتكريمهم ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

انطلاقة

وتنطلق اليوم الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتشهد الجولة الثالثة من البطولة منافسات في ثلاث فئات وهي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وتحرص أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية 777 على الحفاظ على أدائها القوي في الجولات الماضية، ومواصلة المسيرة نحو تحقيق اللقب.

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