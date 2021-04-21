أبوظبي تستضيف مونديال السباحة 16 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات الدورة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة «25 متراً» في ديسمبر المقبل للمرة الأولى.

كما تم الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة التي ستشهد مشاركة نخبة سباحي العالم في المسافات القصيرة.وتتضمن أجندة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» 44 مسابقة مختلفة للسباحة، وتقام منافساتها في الاتحاد أرينا، وتنطلق البطولة 16 ديسمبر وتستمر حتى إلى 21 ديسمبر.

دعم

وقال عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة «25 متراً» في أبوظبي، وهي تمثل إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة السخي لتنمية القطاع الرياضي وانعكاسه المباشر في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والترويجية، إلى جانب الحرص والاهتمام الكبيرين لاحتضان نخبة الفعاليات ودورهما في تعزيز فرص التلاقي والتواصل بين شعوب العالم على أرض التسامح والسلام».

وأضاف: «إن احتضان حدث عالمي بهذه القيمة يعكس المكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي».

فخر

وتابع: أبوظبي تفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة في الوجهة الترفيهية العالمية «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، بمشاركة دولية مميزة، وجود أكثر من 1000 متنافس يمثلون أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة من جميع أنحاء العالم، خصوصاً وهي تأتي بعد ختام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الأمر الذي يؤكد مدى حجم وقوة المنافسات التي ستشهدها البطولة وطموحات السباحين للظفر بألقابها.

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