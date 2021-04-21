«رياضة الإمارات في 50 عاماً» معرض بدبي يستذكر الإنجازات

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت شركة «بي بي للخدمات الرياضية» وبرعاية الهيئة العامة للرياضة عن تنظيم معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل تماشياً مع احتفالية دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق موفمبيك الممزر بحضور خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعارف العبّار من شركة «بي بي للخدمات الرياضية»، وعبدالله مراد، منسق عام الفعالية وعدد من الشخصيات الرسمية والرياضية وممثلي وسائل الإعلام في الدولة.

توثيق

وسيتناول المعرض تاريخ رياضة الإمارات من خلال معرض صور خاص يوثق مختلف المراحل التي مرت بها رياضة الدولة منذ مرحلة التأسيس حتى يومنا هذا، كما سيشتمل المعرض على أقسام مختلفة تتضمن أجنحة لمختلف الاتحادات الرياضية وأخرى لمختلف الأندية الرياضية، وركناً خاصاً بأهم البطولات التي نظمتها الدولة.

مبادرة

من جهته، قال خالد عيسى المدفع، هذه المبادرة الوطنية تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة والمتمثلة في إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون هذا العام هو «عام الخمسين» لنحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لقيام دولتنا الحبيبة.

وأيضاً اتساقاً مع رؤية واستراتيجية الهيئة العام للرياضة الرامية لدعم ورعاية الأحداث الرياضية والأنشطة المختلفة في الدولة بتوجيهات ودعم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأضاف: دولة الإمارات تزخر بإرث رياضي كبير ويجب علينا كجهة رياضية أن توثق هذا الإرث الرياضي الممتد منذ 50 عاماً.

بدوره تقدم عارف العبّار من شركة «بي بي للخدمات الرياضية» بخالص الشكر للهيئة العامة للرياضة على إتاحة الفرصة لهم لتحويل فكرة المعرض والتي راودتهم منذ العام 1996 إلى واقع ملموس، موضحاً أنهم فخورون بأن يقدموا للمجتمع الإماراتي مثل هذه المبادرة الرائدة، والثقة التي منحتها إيانا الجهات الحكومية الرياضية التي دعمت الفكرة منذ البداية، وما زال الباب مفتوحاً للجميع لتقديم الأفكار والمقترحات التي ستسهم في دعم هذه المبادرة.

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