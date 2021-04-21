تعاون بين «الموارد البشرية» و«دبي البحري»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تفاهم بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل المعرفة في مجال الموارد البشرية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتأهيل الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.جرى توقيع المذكرة في احتفال مبسط عبر تقنية الاتصال المرئي حيث قام بالتوقيع كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومحمد عبدالله عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

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