الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لشباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حافظ فريق شباب الشارقة على لقب بطولة كأس الإمارات لشباب اليد للمرة الثالثة على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه عقب فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 23- 18 في المباراة النهائية للبطولة، والتي شهدتها صالة نادي المدام، محققاً الثنائية بعد فوزه بكأس الدوري.

وعقب ختام المباراة قام نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وبحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس الإدارة، ومن شباب الأهلي محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية بالنادي، بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق شباب الأهلي الوصيف بالميداليات الفضية، وتم تكريم حكم المباراة ياسر النقبي.

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