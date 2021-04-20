رمضانية الفجيرة للسباحة غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحت رعاية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة، ينظم نادي الفجيرة للتنس بطولة السباحة الرمضانية الأولى غداً بمشاركة أكثر من 50 سباحا من جنسيات مختلفة وينطلق الحدث في تمام الساعة 10 مساءً بتنظيم نادي الفجيرة للتنس و الترايلثيون.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بجهود نادي الفجيرة للتنس في تعزيز أسلوب الحياة الصحي من خلال النشاطات اليومية والتنوع في الاستضافات للأنشطة الرياضية بمثل إقامة هذه البطولة، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك لما تتمتع به الرياضة من فوائد عديدة صحياً وجسديا وعقليا.

من جانبه أعرب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عن سعادته لاحتضان هذا الحدث الرياضي لافتاً إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها النادي استكمالاً لدوره الرياضي المجتمعي في الإمارة وكانت بدايتها هذا العام بتنظيم بطولات دولية على مستوى التنس وكذلك استضافة النادي للاعبات دوليات ولاعبين عرب ومعسكرات للتنس من مختلف الرياضات وذلك بفندق النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز