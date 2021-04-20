سيدات النصر يستقبلن الجزيرة في ذهاب أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يلتقي فريق سيدات النصر لكرة اليد، ضيفه فريق سيدات الجزيرة في تمام الساعة العاشرة مساءً على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، وذلك ضمن لقاء الفريقين في الدور الأول لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، على أن يُقام لقاء الإياب السبت المقبل على صالة نادي الجزيرة.

وتأتي هذه المباراة الرابعة بين الفريقين، حيث التقيا ثلاث مرات ببطولة الدوري العام والذي اقتنصه فريق الجزيرة بصعوبة بختام المباراة الفاصلة بالبطولة التي أقيمت السبت الماضي بنادي العين بنتيجة 28/29، استعاد من خلاله اللقب الذي افتقده خلال الموسمين الماضيين كان خلالهما الدرع بخزائن القلعة الزرقاء.

يخوض الفريقان مباراة اليوم، بأوراق مكشوفة لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل فريق، ولكن الطموح المشترك هو الفوز وهذا حق مشروع وسيبقى رهينة حتى الرمق الأخير من المباراة، والتي ستعلن عن الفريق الفائز في الدور الأول، والذي سيقطع من خلاله نصف الطريق للفوز بأغلى كؤوس موسم الجنس اللطيف.

من جانبه، يتطلع فريق النصر لاستثمار عامل الأرض في هذه الموقعة التي لا تقبل أنصاف الحلول وخاصة لأصحاب الأرض، والتي تقع على عاتقهن مسؤولية الدفاع عن اللقب، ولتعويض فقدانهن لقب الدوري العام بخسارتهن الأخيرة أمام غريمهن فريق الجزيرة، والذي سيخوض بدوره المباراة متسلحاً بمعنويات الفوز خلال مباريات بطولة الدوري واستعادتهن للقب البطولة الذي غاب عنهن على مدار الموسمين الماضين، وسيكون للجهاز الفني للفريقين الدور الكبير في توجيه دفة اللعب خلال المباراة من خلال البحريني رضا السيد مدرب بنات النصر وبالمقابل الجزائرية نسيمة ضوب مدربة سيدات فخر أبوظبي.

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