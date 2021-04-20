3 مباريات في تمهيدي أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد بثلاث مباريات في الدور التمهيدي إذ يلتقي شباب الأهلي مليحة في صالة الوصل، والفائز منهما يواجه فريق دبا الحصن في دور الثمانية، ويلتقي العين بني ياس في صالة الجزيرة، والفائز منهما يلتقي الجزيرة، وفي المواجهة الثالثة يلتقي الوصل والظفرة في صالة شباب الأهلي، والفائز منهما يواجه النصر.

بينما يواجه فريق الشارقة حامل اللقب منافسه الوحدة، والفائز منهما يصعد للدور نصف النهائي مباشرة. وتقام مباريات دور الثمانية الجمعة المقبلة والدور النهائي في 27 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية 29 من الشهر نفسه.

وتعد البطولة فرصة للفرق كافة الباحثة عن لقب لإنقاذ موسمها بعدما نجح فريق الشارقة في الفوز ببطولتي كأس الإمارات والدوري العام يوم السبت الماضي ويحدوه الأمل بالفوز لتحقيق ثلاثية الموسم.

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