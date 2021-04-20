جولة دوري أم الإمارات للجوجيتسو غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تشهد صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي غداً، انطلاق الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو وسط إجراءات احترازية صارمة.

وتشهد الجولة منافسات في 3 فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وتحرص أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية 777 على الحفاظ على مواصلة المسيرة بقوة نحو تحقيق اللقب.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن الجولة تعكس أهمية استمرار النشاط الرياضي في هذه المرحلة المهمة التي تسبق فترة حافلة من الاستحقاقات العالمية.

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