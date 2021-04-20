معسكر لمنتخب «قوى أصحاب الهمم»

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

في إطار الاستعداد بقوة لمختلف المحافل الدولية الخاصة بألعاب القوى لأصحاب الهمم، دخل أمس منتخب ألعاب القوى «مضمار وميدان» وجهازهم الفنّي معسكراً إعدادياً بمدينة العين، يستمر حتى الثامن من مايو المقبل.

ويهدف المعسكر إلى إعداد اللاعبين للمشاركة في بطولتين هامتين وهما الجائزة الكبرى لألعاب القوى لأصحاب الهمم حيث تقام هذه البطولة بمدينة نوتويل السويسرية خلال مايو القادم، وكذلك الحدث البارالمبي المنتظر في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو عاصمة اليابان.

كما يتطلع الجهاز الفني لمنتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم إلى الوقوف على أفضل العناصر تحقيقاً للأرقام في ألعاب الجلّة والصولجان والقرص وسباقات مسافات 100، 800، 1500 و5000 متر، بالإضافة إلى سباق الماراثون، ذلك لاختيار أفضل اللاعبين تمهيداً لمشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى وإعداد اللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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