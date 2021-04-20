«أنكل سعيد» إلى ربع نهائي البادل تنس بند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح فريق «أنكل سعيد» في العبور إلى ربع نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الحالي، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية في دبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وتمكن فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبدالرزاق أحمد من انتزاع بطاقة ربع النهائي على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و3 - 6 و7 - 5 في مباراة ماراثونية وكانت الأقوى من ناحية التنافس والتسابق في النتيجة بين الفريقين منذ انطلاق البطولة حتى الآن.

كما ضمن فرحان هدى وحميد غانم الهاجري تأهلهما إلى ربع نهائي الفئة البرونزية على حساب جان كريستوف وفيليب داوسيت بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 3.

وحجزت 4 فرق في فئتي الرجال والسيدات مقاعدها في نصف النهائي بواقع فريقين من الرجال وفريقين من السيدات، حيث حجز الثنائي ايميليو ميساس وماسون اكزافير بطاقة العبور إلى نصف نهائي الفئة الذهبية، على حساب دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 - 2 و6 - 1 .

وجاءت المباراة سريعة من جانب ميساس واكزافير اللذين فرضا سيطرة واضحة على مجرياتها، ولحساب الفئة نفسها ضمن الثنائي مارتين نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني عبورهما إلى المربع الذهبي بعد تغلبهما على سالم علي الحولي ومحمد عاصف بمجموعتين دون رد 6 - 3 و6 - 2.

وفي بطولة السيدات الفئة البرونزية حقق الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك تأهلهما إلى نصف النهائي على حساب فيليبا فيرمينيو وماريا رودريغيز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 - 0 و6- 0 وفي المباراة الثانية تأهل كذلك الثنائي المكون من جيسيكا بالما ولولي غيريرو إلى نصف النهائي على حساب ديانا سمر قدسي وفاطمة محمد عبد الله بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 0 و6 -1.

وتتواصل منافسات بطولة البادل تنس الليلة، حيث تقام 3 مواجهات لحساب نصف النهائي من بينها مباراتان في الفئة البرونزية رجال ومباراة نصف نهائي السيدات والتي تجمع جوزيفا بيك وسيلما بابيك مع جيسيكا بالما ولولي غيريرو.

كما تقام مباراتان لحساب ربع النهائي في الفئة الذهبية، يلتقي في الأولى على الساعة التاسعة ليلاً، خافير لوبيز وألكسندرفاركوهارسن مع مارك سيريرا وفيكتور أرويز ويلتقي في الثانية سعيد المري وكلاوديو بوباديلا مع كريستيان دونيت واندريه ديلمار.

تطوير

وعقب المنافسات صرح اللاعب حميد غانم الهاجري المتأهل إلى ربع النهائي في الفئة البرونزية، أنه لم يتوقع قوة المنافسة في بطولة البادل تنس، مشيراً إلى أنه يشارك ضمن الفئة البرونزية والتي تضم لاعبين من جنسيات مختلفة مثل فرنسا وإسبانيا ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين المواطنين بفضل عامل الاحتكاك وكسب الخبرة منهم وموضحاً أنه يتطلع للفوز باللقب.

من جهته أكد اللاعب ماسون اكزافير أنه وزميله ايميليو ميساس حققا تأهلاً مستحقاً إلى نصف النهائي في الفئة الذهبية، وأنه سعيد بهذا الإنجاز في بطولة كبيرة بحجم دورة ند الشبا الرياضية، مشيراً إلى أنه يشارك باستمرار في الدورة منذ سنوات طويلة ما يمنحه المزيد من الدافع لتطوير قدراته.

حيث باتت البطولة محور روزنامة المشاركات للاعبين المقيمين في الدولة، ومقصداً لهم من أجل تعزيز قدراتهم على المدى الطويل، وقال: يقوم اتحاد الإمارات للبادل تنس بإقامة بطولات على مدار العام، فيما نعتبر هذه البطولة مهمة للغاية لنا، ما تشهده اللعبة من نقلة خلال السنوات الماضية تجعلها تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: فتح المجال للمقيمين إلى جانب المواطنين للمشاركة في البطولة أمر إيجابي للغاية، ويؤكد أن دورة ند شبا بطولة شاملة لجميع فئات المجتمع.

جاهزية

وأكملت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية كافة الترتيبات الخاصة بخيمة الفحص التي أعدها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة في الصالة الرياضية بنادي الوصل الرياضي لإجراء فحوصات «كوفيد 19» بالمجان للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وحثت اللجنة المنظمة للدورة جميع المشاركين على إجراء الفحص .

حيث لن يسمح لأي مشارك بالدخول إلى السباق بدون نتيجة فحص سلبية وذلك حرصًا على سلامة المشاركين وضمان أهليتهم لخوض المنافسات .وفتحت الخيمة أبوابها من الساعة 11 صباح اليوم لجميع المشاركين المسجلين في منافسات سباق الدراجات الهوائية وتستمر لمدة يومين، وسيتم فيها أيضًا استلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية اليوم وغدًا.

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