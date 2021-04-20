400.000 تابعوا «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن المتابعة العالمية الواسعة التي استقطبتها نزالات النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي سجلت 400 ألف مشاهدة، و67 ألف ساعة من وقت المشاهدة.

حيث حرص آلاف المشاهدين من مختلف أرجاء العالم على متابعة النزالات عبر القنوات الرقمية للبطولة، ونظراً لتنظيم البطولة بدون حضور جماهيري حي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وظّف اتحاد الإمارات للجوجيتسو لعشاق اللعبة حول العالم حسابات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» لتمكين الجمهور من متابعة حماس النزالات.

وانطلاقاً من إدراك الاتحاد لشعبية البطولة ورغبتهم بمتابعة أداء لاعبيهم المفضلين، خاصةً بعد فترة الإغلاق العام الماضي، حرص الاتحاد على مواكبة التغييرات السلوكية للمشاهدين من حيث توجههم لمتابعة المحتوى عبر القنوات الرقمية، وقرّرت اللجنة المنظمة للبطولة بثّ مجريات البطولة عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وكشفت البيانات عن الإقبال الكبير الذي حققته هذه الخطوة، حيث سجلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نحو 400 ألف مشاهدة، و67 ألف ساعة من وقت المشاهدة.

معدلات استثنائية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «لطالما كانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو حدثاً يستقطب معدلات استثنائية من الحضور الجماهيري الواسع.

ومع الإجراءات الاحترازية الصحية التي طبقّناها خلال البطولة، والتي تقرر تنظيمها دون حضورٍ جماهيري لضمان صحة وسلامة الجميع، قررنا بثّ فعالياتها عبر قنواتنا الرقمية، ما أتاح لنا الوصول إلى عشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف المرزوقي: «لا شك أن للفعاليات المباشرة أجواؤها المشوّقة الخاصة، ولكن البيانات أظهرت رغبة المشجّعين في جميع أرجاء العالم بمشاهدة النزالات خلال البطولة. ولذا عملنا على تطوير آليات مبتكرة لبث منافسات البطولة مباشرة طيلة أيامها الأربعة، ما ساهم في تحقيق هدفنا في تلبية تطلعات عشّاق رياضة الجوجيتسو حول العالم.

وندرك في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدى تأثير التكنولوجيا، ودورها في رسم الملامح الجديدة للقطاع الرياضي وأسلوب مشاهدة المشجعين للفعاليات الرياضية الحية. ولذا نسعى لاستخدام أكثر الحلول ابتكاراً لإيصال تشويق الجوجيتسو إلى منازل المشجعين عبر تقنيات التصوير والبث عالي الدقة، ليعيشوا أجواء النزال كما لو أنهم بجانب البساط».

وتبث قناة اتحاد الإمارات للجوجيتسو على يوتيوب بطولات الجوجيتسو المحلية، حيث وصل عدد المشاهدات التي استقطبتها القناة إلى 3.3 ملايين.

يُشار إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد نظّم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسط إجراءات صحيّة صارمة في الفترة من 6 وإلى 9 أبريل الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز