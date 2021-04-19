بارتمان: عشقي لدبي سر اختياري لطائرة النصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب البولندي زبيغنيو بارتمان لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي النصر، عن سعادته بالعيش في دبي، ورغبته في الاستمرار بالحياة في المدينة التي وصفها بـ«الساحرة» مضيفاً عشقي لدبي سر اختياري لطائرة النصر، متمنياً تجديد عقده مع «العميد»، كاشفاً عن طموحه بتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق، بعدما حقق مع النصر درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال للمرة الثامنة في تاريخ النادي في المسابقة، وللمرة الأولى منذ موسم 2012 - 2013.

وقال بارتمان: «الكرة الطائرة الإماراتية، لا تخلو من التحديات المثيرة والقوية، وهناك أندية تملك خبرة كبيرة في المنافسة، وأخرى متوسطة المستوى، وفي جميع المباريات، دائماً ما يكون اللاعبون مطالبين بتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وأنا أضع تجربتي الاحترافية مع النصر، في مستوى عالٍ وسط ترتيب تجاربي السابقة».

وأضاف: «في الحقيقة أنا مستمتع كثيراً هنا في دبي، وهي مدينة رائعة، وكل من حولي في النادي أو خارجه يفعلون كل شيء لمنحي الشعور أنني في بيتي، والكل يحرص على إسعادي، والكرة الطائرة هنا رائعة، وأنا حاولت دائماً بذل أقصى ما لدي لتحقيق الفوز، وسعيد جداً بتجربتي مع «العميد»».

اختيار النصر

عن سر اختيار النصر، وعما إن كان تلقى عروضاً من أندية إماراتية أخرى، قال بارتمان: «عندما تلقيت عرض النصر، كنت أعلم أنني سألعب في صفوف نادٍ محترف وكبير، ولديه شغف وطموح كبير بتحقيق البطولات، وأنا بدوري أبحث عن تحديات جديدة دائماً، وكنت أتطلع للعودة مع النصر إلى البطولات، وقبل ذلك، رغبتي بالحياة في دبي التي أعشقها، بعدما سبق وزرتها 3 مرات من قبل، وأعرف كذلك مستوى الكرة الطائرة في الإمارات، ولم يسبق أن تلقيت أي عروض من أي أندية إماراتية أخرى قبل ذلك، وفقط تلقيت عام 2015 أو 2016، عرضاً للعب في دورة رمضانية».

وعلق على إنجاز تحقيق النصر لدرع الدوري، قائلاً: «أنا سعيد جداً بالفوز بالدوري، وأنني ساهمت في تحقيق تلك البطولة الكبيرة والمهمة، ومشوار النصر حتى الوصول للدرع، لم يكن سهلاً، خصوصاً في الدورين قبل النهائي والنهائي أمام شباب الأهلي وبني ياس، إذ لعبنا مباريات قوية ورائعة، والقتال خلالها على الفوز كان شرساً، ولعبت خبرات اللاعبين دورها في الخروج بهذا المظهر القوي لتلك المباريات». وحول سبب خروج النصر المبكر من المنافسة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أوضح: «تعرض النصر للعديد من الإصابات المؤثرة بعد مواجهات الدوري الحاسمة، ولم يسعفنا الوقت لشفاء وتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الجزيرة القوي، والذي كان واضحاً استعداده الجيد للبطولة، والتي وصل إلى مباراتها النهائية، ونجح في العودة أمامنا في مباراة مثيرة.

مستقبل

تحدث بارتمان، عن مستقبله مع النصر الموسم المقبل 2021 - 2022، قائلاً: «لست واثقاً حتى الآن من بقائي مع النصر الموسم المقبل، وأتمنى أن يتحدد الأمر خلال الأيام المقبلة، وأعد جمهور «العميد» حال بقائي، بإسعادهم بتحقيق المزيد من البطولات، ما يجعل الجمهور فخوراً بفريقه، وأنا بطبعي أسعى دائماً للفوز بالمزيد من البطولات، وسواء بقيت في الإمارات، وهو ما أتمناه، أم انتقلت لتجربة جديدة في بلد آخر، سأبقى على طموحي ورغبتي بتحقيق المزيد من البطولات».وعن كيفية قضائه يومه في دبي، قال: «أذهب في الصباح للتدريب في الصالة المغلقة «الجيم»، لأنني لا أتوقف عن التدريبات أبداً حتى مع نهاية الموسم الجاري، وبعدها أذهب إلى الشاطئ للاستجمام والراحة، وفي المساء أخرج في المدينة للاستمتاع بالأجواء الجميلة في المدينة الساحرة». وكشف بارتمان، عن سر اختياره للكرة الطائرة، بقوله: ساعدني والدي الذي كان لاعباً سابقاً للكرة الطائرة، في عشقي للرياضة، ومع تعودي على رؤيته وأنا صغير أحببت اللعبة».

في سطور

الاسم: زبيغنيو بارتمان

الجنسية: بولندا

الميلاد: 4 مايو 1987

الطول: 1.98 متر

الوزن: 91 كجم

بداية المسيرة الاحترافية: 1997

عدد الأندية: 19

المسيرة الدولية: 2008- 2013

عدد المباريات الدولية: 137

أبرز الألقاب الفردية: أفضل مهاجم في الدوري العالمي 2012

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