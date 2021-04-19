ديربي السلة لشباب الأهلي والصدارة للوحدة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

انفرد الوحدة بصدارة فرق مجموعته الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بفوزه على الظفرة «87 - 83» على صالة نادي بني ياس، لحساب الجولة الرابعة، كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، فوز بني ياس على العين «58-45» على صالة نادي الجزيرة.

وأسفرت مباراتا المجموعة الأولى بصالتي الوصل والشارقة، عن فوز شباب الأهلي على النصر في الديربي «76-73»، وسجل الوصل انتصاره الأول بفوزه على البطائح «83 - 79». بهذه النتائج ابتعد الوحدة في صدارة فرق مجموعته بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بفارق نقطة عن ملاحقيه الظفرة وبني ياس ويحتل الجزيرة المرتاح في هذه الجولة المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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