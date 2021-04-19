بنات الجزيرة بطلات دوري اليد للمرة السابعة

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

استعاد فريق سيدات اليد بنادي الجزيرة لقب بطولة الدوري بعد غياب موسمين، كان اللقب خلالها بخزائن سيدات النصر، ونجحت بنات «فخر أبوظبي» في تحقيق فوز صعب على سيدات العميد النصراوي بنتيجة 28/‏29 خلال المباراة النهائية التي احتضنتها الصالة البنفسجية بمدينة العين، بهذا الفوز أضافت بنات الجزيرة اللقب السابع لها في البطولة.

وتقدمت نسرين بن درويش رئيسة قسم النشاط النسائي بنادي النصر بالتهنئة إلى فريق الجزيرة بالفوز بكأس البطولة، ومؤكدة أن الرياضة فوز وخسارة، وأعربت عن رضاها لما قدمته بنات النصر في ساحة البطولة بمشاركتهن الفاعلة، لا سيما وأن خسارة المباراة وفقدان اللقب لم يقلل من مكانة وقوة النصر وبالتأكيد سيكون للفريق شأن آخر في البطولة القادمة .

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