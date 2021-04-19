الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس شباب اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يلتقي في العاشرة من مساء اليوم فريقا الشارقة مع نظيره شباب الأهلي في نهائي بطولة كأس الإمارات لشباب اليد، والتي تحتضنها الصالة الرياضية بنادي المدام، ويتطلع خلالها فريق الشارقة للفوز بالمباراة، ويستهدف من خلالها المحافظة على اللقب، ليضمه إلى بطولة الدوري، التي حسمها بالفعل، ليكون اللقاء بمثابة طموح لحصد ثنائية الموسم 2020 - 2021 لهذه المرحلة السنية، والتي يسيطر على ألقابها الفريق، الذي يضم كوكبة متجانسة من اللاعبين، لم يتلقوا أي خسارة خلال الموسم.

وتعتبر هذه المواجهة الثانية للفريقين في نهائي بطولتي الموسم.

وجاء تأهل فريق الشارقة للمباراة النهائية عقب فوزه بدور نصف النهائي على فريق العين 39 - ‏24، وبالدور نفسه بلغ فريق شباب الأهلي المباراة النهائية، بعد أن انتزع في دور نصف النهائي فوزاً صعباً على فريق النصر بنتيجة 29 - ‏26.

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