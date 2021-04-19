غلق باب الترشّح لجائزة البصمة الرياضية الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم باب الترشّح للمشاركة في الدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «مؤسسة وطني الإمارات» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة الخميس المقبل.

ويمكن للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد ذوي المساهمات في القطاع الرياضي، الترشح للتنافس على الفئتين: الفردية والمؤسسية، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، المقرر تنظيمه يوم 28 أبريل الجاري.

وكانت الدورة الأولى من الجائزة قد أسفرت عن فوز مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى بالجائزة تقديراً لدور المجموعة في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع فئات المجتمع، وكذلك تنظيم فعالية مسيرة المشي السنوية لمحارب السكري بمشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويتاح للأفراد والمؤسسات من أصحاب الإنجازات التي تم تنفيذها وحققت نجاحات على المستوى المحلي، التسجيل في الجائزة عبر موقع مجلس دبي الرياضي الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار محور التنافس: «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

شروط الترشّح

وتتضمن شروط ومعايير الترشح للتنافس في الجائزة: أن تكون المبادرة المقدمة موثقة أو معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وأن تكون ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات أو يكون سارياً تطبيقها خلال فترة الترشح، ومتماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وأسهمت في إثراء القطاع الرياضي، ومتوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، وتكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وألا تكون الجهة المترشحة أو الشخص المترشح قد تعرض لعقوبة نهائية من طرف جهة محلية أو دولية.

هدف

تهدف جائزة البصمة الرياضية إلى تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، حيث تحفّز الجائزة الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الرياضة، وكذلك تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي.

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