19 ألف مستفيد من مبادرة «الروح الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إن عدد المستفيدين من المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، بلغ منذ إطلاق المبادرة 19 ألفاً و971 مستفيداً.وأشار إلى أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة، حيث نظمت 49 برنامجاً رياضياً وصحياً و140 محاضرة توعوية في 9 مناطق على مستوى إمارة دبي، رسخت من خلالها قيم الشراكة والتنمية، وقيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال العنف والتمييز. وأضاف، فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية» ساهمت منذ إنشائها في خفض الظواهر السلبية بنسبة 48% في المناطق التسع المستهدفة.

نسب السعادة

من جانبه، أكد العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي حرصت على تنفيذ استطلاع للرأي حول سعادة المتعاملين مع المبادرة «الروح الإيجابية»، حيث بلغت نسبة سعادة أفراد المجتمع من تنفيذ فعالياتها 89%، مشيراً إلى أن المبادرة واكبت أهداف التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وخدمت مختلف مناطق إمارة دبي.

وبين العقيد المنصوري أن المواد الإعلامية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمبادرة «الروح الإيجابية» حققت 11 مليوناً و712 ألف مشاهدة، ونالت إعجاب 9 ملايين و798 ألفاً 740 متابعاً.

بدورها، لفتت فاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، إلى أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

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