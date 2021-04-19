إثارة مرتقبة بربع نهائي «البادل تنس» في ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تتواصل لليوم السادس منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وسوف تكون الإثارة حاضرة الليلة بإقامة 4 مباريات ضمن الدور ربع النهائي للفئة البرونزية، حيث يلتقي في المباراة الأولى في الساعة التاسعة مساءً على الملعب رقم 3، الثنائي توماس بينارويا وحازم شيش مع عمر محمد عبد الكريم وراشد عادل أهلي، تعقبها مباراة تجمع الثنائي خالد الكمالي وعبدالله القاسم مع الفائز في مباراة فرحان هودا وحميد غانم مع جين كريستوف وفيليب داوسيت، وفي المباراة الثانية التي تنطلق في التاسعة مساءً على الملعب رقم 4، يلتقي الثنائي المكون من علي محمد أهلي وحمد إسماعيل أهلي مع خوردي بيربينا وايغناسيو باروزو، تعقبها مباراة مثيرة تجمع لويس كوبو وسلفادور ميدينا مع الفائز من مباراة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد مع بطي السويدي ومحمد الشامسي..

وأقيمت مساء أول من أمس 4 مباريات في مسابقة البادل تنس، حيث جاءت الأولى ضمن الفئة الذهبية وفاز فيها الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا على خافيير مولينا وأوسكار ليفا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 3، في مباراة قوية أظهر خلالها المري وبوباديلا مستويات عالية واستعداداتهما الجيدة للبطولة، ولحساب الفئة نفسها، فاز الثنائي المكون من كريستيان دونيت وأندريه ديلمار على الثنائي المكون من روك باليستر ودانيال دوران بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 3. وضمن منافسات الفئة البرونزية رجال، نجح عمر محمد عبد الكريم وراشد عادل أهلي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب محمد أحمد الشيخ وعمر نبيل قرقاش، وفي المباراة الثانية فاز الثنائي المكون من خوردي بيربينا وأيغناسيو باروزو على الشقيقين خلفان وخالد جمعة بلهول بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 3. وأثنى جميع المشاركين من مختلف الجنسيات على حسن تنظيم المنافسات في أجواء احترازية وبروتوكولات دقيقة شملت جميع التفاصيل مما منح المشاركين شعوراً بالراحة والثقة، ومكنهم من التركيز على خوض المنافسات الفنية وتقديم أفضل مستوى لهم وهم مطمئنون لسلامتهم واهتمام اللجنة المنظمة للبطولة بكل التفاصيل وتوفير الكادر المؤهل للقيام بهذا الدور المهم.

فحوصات المسجلين

تقام الفحوصات المجانية للمشاركين المسجلين في منافسات الدراجات الهوائية في الصالة الرياضية بنادي الوصل الرياضي غداً وتستمر لمدة يومين، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف التأكد من سلامة المشاركين في السباقات وضمان أهليتهم لخوض هذه المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المشاركين، كما سيتم في الخيمة استلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، وسيقام يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً في المكان ذاته الفحص المجاني للمشاركين المسجلين في سباق الجري، كما يمكنهم أيضاً استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت.

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 أبريل 2021، فيما يقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل، فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.

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