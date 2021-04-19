النصر يحتفي بأبطال الكرة الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر في قاعة كبار الزوار بالنادي، بفريق رجال الكرة الطائرة الفائز ببطولة الدوري العام للرجال، بحضور عبد الرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي، ومنصور الفلاسي، وعبد الباسط علي عضوي المجلس، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب، وثمن الهاشمي جهود الإدارة الفنية والإدارية للفريق، واللاعبين وحرصهم على تقديم الأفضل لحسم بطولة الدوري ،ونقل لهم تحيات الإدارة العليا بالنادي واعداً بمزيد من الدعم خلال المواسم المقبلة للمحافظة على التميز. وتضم القائمة الذهبية للفريق 15 لاعبا هم عامر غلام، فاضل عباس، محمد عباس، سعيد ربيع، اثوث كوستا، حمدان غانم، عدنان إبراهيم، خالد إبراهيم، ماجد سعيد، شعبان عيسى، علي صالح، عمير عبد الله خميس، كراسيميروف، برانكو، وماركوس كوستا.

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