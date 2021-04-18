معسكرلمنتخب رجال الرجبي في جنوب افريقيا

المصدر: وام

أكدمحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي إن انطلاقة مسابقات الموسم المقبل ستكون في سبتمبر أو أكتوبر بحسب الاتفاق النهائي مع الأندية مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات المختصة في الدولة حاليا لمعرفة المواعيد النهائية لعودة نشاط قطاعات الأشبال والناشئين من أجل إطلاق مسابقات المراحل السنية في الموسم المقبل أيضا.

وأضاف أن مسابقات موسم 2020 / 2021 التي اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح تؤكد تجاوز آثار جائحة كورونا، والعودة للتعافي بقوة من أجل مواصلة مسيرة التطوير المستمر داخل الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم .

وأوضح الزعابي في تصريحات لوكالة انباء الإمارات" وام": " أهم مكاسب الموسم الماضي وهي: فوز فريق شاهين المكون من لاعبين مواطنين بالكامل بلقب دوري الدرجة الثانية وصعوده إلى دوري الدرجة الأولى، وهي خطوة ستصب بالتأكيد في صالح المنتخب الوطني، لأن معظم لاعبي المنتخب من هذا الفريق.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع المجالس الرياضية في مختلف إمارات الدولة للتوسع في انتشار اللعبة بتأسيس أندية وأكاديميات، وقد شهدت المرحلة الأخيرة اجتماعا للاتحاد مع سعادة عارف العواني امين عام مجلس أبوظبي الرياضي في نفس السياق، وتم التشاور معه على عدة أمور تخص مسابقات الموسم المقبل، والعمل على تكوين نادي في إمارة أبوظبي، وتجهيز استاد "الكريكيت" لممارسة اللعبة عليه، وإقامة بطولة مجتمعية للرجبي في أبوظبي .

وعما إذا كانت هناك مقترحات لاستحداث بطولات جديدة في الموسم المقبل قال :" نعد تصورا حاليا لاستحداث بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل اطلاقها في الموسم المقبل، وهناك مشاورات مع الفنيين والإداريين حاليا كي نوفر لها كل عناصر النجاح".

وعن المنتخبات الوطنية قال الأمين العام للاتحاد:" ننسق لإقامة مباراة ودية دولية لمنتخب السيدات مع نظيره الإسرائيلي في إسرائيل يوم 21 مايو المقبل في حال الحصول على الموافقات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من "كوفيد 19"، وذلك بعد استضافة منتخب إسرائيل للرجال الشهر الماضي في دبي تفعيلا لمذكرة التفاهم والشراكة بيننا، وبالنسبة لمنتخب الرجال فإننا نعد حاليا لإقامة معسكر خارجي في جنوب افريقيا أواخر يوليو المقبل استعدادا لبطولة غرب آسيا للرجال والسيدات في أكتوبر 2021 المؤهلة للمرحلة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم".

وبالنسبة للبطولات الدولية واستضافة الأحداث الكبرى قال الزعابي:" استضفنا في الشهر الحالي بطولتين تنشيطيتين للمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو للرجال والسيدات بالتعاون مع طيران الإمارات، وحظيت البطولتان بإشادات دولية كبيرة، وبناء عليه هناك اتصالات بيننا وبين الاتحاد الدولي وتقدمنا بطلب لاستضافة بطولتين لتصفيات الملحق للتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في موناكو يونيو المقبل إذا تعذر الأمر على تنظيمها هناك لأي أسباب تتعلق بالجائحة، بواقع بطولة للسيدات تشارك فيها منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وفرنسا وتونس هونج كونج وجامايكا وكازاخستان، ومدغشقر والمكسيك وغينيا الجديدة وروسيا وساموا، على ان يتأهل منهم منتخبان للأولمبياد، وبطولة للرجال تضم منتخبات البرازيل وتشيلي والفلبين وفرنسا وهونج كونج وأيرلندا وجامايكا والمكسيك وساموا وتونجا وأوغندا وزيمبابوي، وسوف يتأهل منهم منتخب واحد إلى أولمبياد طوكيو.

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