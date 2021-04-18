«الفرسان» و«فخر أبوظبي» إلى نهائي الكأس الغالية للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهل فريقا شباب الأهلي والجزيرة إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، رجال، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، بصالة نادي الجزيرة، وتغلب شباب الأهلي على بني ياس والجزيرة على العين بنتيجة 3 - 1، في مباراتي نصف النهائي أول من أمس بصالتي العين وشباب الأهلي في الممزر.

وستكون مواجهة شباب الأهلي والجزيرة هي المباراة النهائية الثانية التي تجمع الفريقين بالموسم الحالي، إذ سبق وتوج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال نوفمبر الماضي، بعد تغلبه على الجزيرة 3 - 1، في المباراة النهائية بصالة الوصل، فيما توج النصر بطلاً للدوري العام للرجال منذ أيام، بالفوز على بني ياس بمجموع 3 - 2 في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي لدورة «البلاي أوف».

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