نادال يتحسّر لإضاعته لقب «مونت كارلو»

المصدر: موناكو - رويترز

أبدى الإسباني رافايل نادال ندمه على إضاعة فرصة التتويج بلقب في بداية موسم بطولات الملاعب الرملية للتنس عقب خسارته 6-2 و4-6 و6-2 من الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية ببطولة مونت كارلو للأساتذة.

وخاض نادال أول بطولة منذ الخسارة أمام ستيفانوس تيتيباس في دور الثمانية في أستراليا المفتوحة وعانى اللاعب الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى ليتعرض للخسارة السادسة فقط في البطولة التي توج بلقبها 11 مرة.

وقال نادال:إنها بطولة مهمة في مسيرتي وأشعر بالحزن دائماً عند الخسارة لأنها بطولة مهمة لي وأهدرت فرصة بدء موسم بطولات الملاعب الرملية بطريقة مناسبة.

وأضاف :الأمر الوحيد الذي يمكنني فعله هو الذهاب إلى برشلونة ومواصلة التدريب ومحاولة ضبط الأوضاع ومعالجة الأخطاء .

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