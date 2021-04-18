نبيل عاشور يتوج سيدات الجزيرة بدرع دوري اليد

المصدر: العين – فائز بجبوج

توج نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد مساء السبت فريق سيدات الجزيرة بكرة اليد بطلاً لدوري السيدات للموسم 2020/2021 عقب فوزهن الصعب على فريق سيدات اليد بنادي النصر بنتيجة 29/28 والشوط الأول 16/14 للجزيرة، في ختام المباراة النهائية للبطولة والتي شهدت الاثارة والندية طوال مراحلها، وقادها الطاقم التحكيمي المكون من علي جعفر وخميس العشر والمراقب فاضل غلوم.

وأقيمت المباراة التي شكلت مسك الختام على أرض صالة نادي العين، وبحضور كل من ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد ومن أعضائه أنيسة الشدادي وعبد الله الكعبي، إلى جانب مروان سنكل نائب رئيس لجنة الألعاب الرياضية بنادي النصر ونسرين بن درويش رئيسة قسم النشاط النسائي بنادي النصر، ومن الجزيرة عبد الله السويدي مشرف اللعبة وعوض هويشل.

عودة وفقدان

وبهذا الفوز يكون فريق الجزيرة قد استعاد اللقب الذي فقده خلال الموسمين الماضين بختام المباراة الفاصلة للبطولة، وبذلك فرطن فريق سيدات النصر تألقهن في اخر موسمين بفوزهن ببطولة الدوري وكأس رئيس الدولة عقب ان كسرن بتلك الموسمين احتكار فريق الجزيرة للبطولتين على مدار 6 سنوات سابقة.

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