جمعية الإعلام الرياضي تحتفي بروادها

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كرمت جمعية الإعلام الرياضي الإعلاميين المخضرمين رفعت بحيري وضياء الدين علي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما التي امتدت زهاء أربعة عقود، حيث جاء التكريم برعاية وحضور عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر أمين عام الجمعية.

وأشاد رئيس الجمعية بالجهود المبذولة من قبل الزميلين المكرمين التي انعكست من خلال التغطية المميزة للأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، كذلك نوه إلى إسهاماتهما في تأهيل كوادر إعلامية شابة تكمل مسيرة العطاء في المجال الإعلامي.

كما بين أن الزميلين بحيري وعلي قدما إسهامات عديدة بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيراً إلى أن أقلامهما المميزة تركت بصمة في إعلامنا المحلي، مضيفاً أن الجمعية استفادت من الخبرات الإدارية للزميلين عبر شغلهما عضوية المكتب التنفيذي للجمعية وذلك لأكثر من مدة إدارية.

ومن جانبه أشار محمد الجوكر أمين عام جمعية الإعلام الرياضي أن التكريم يأتي في إطار نهج التقدير والتقييم للمسيرة العملية للزملاء الإعلاميين بمختلف اختصاصاتهم حيث يعد هذا الحفل النسخة الثانية من فعاليات الوفاء للزملاء إذ جاء الاحتفال التكريمي الأول في العام 2015 لعدد من الزملاء الإعلاميين على أرض نادي النصر الرياضي.

وقد قدمت جمعية الإعلام الرياضي دروعاً تذكارية للزملاء المكرمين الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه البادرة التي تعكس حرص المسؤولين في القطاع الإعلامي والرياضي على تقدير الجهود المبذولة وتقييم العطاء في كافة المجالات المرتبطة بالجانب الرياضي لاسيما الإعلام الذي يشكل عاملاً مهماً وحيوياً في دعم الحركة الرياضية وإبرازها.

يذكر أن الزميلين رفعت بحيري وضياء الدين علي تقلدا مناصب إدارية مختلفة في المؤسسات الإعلامية المحلية منها جريدة البيان وجريدة الخليج بجانب العمل مع قنوات تلفزيونية مثل قناة دبي الرياضية وقناة الشارقة الرياضية.

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